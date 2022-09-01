年底台北市長首都之戰，引發各界關注。接棒羅智強參選台北市議員的楊植斗公布一張，民進黨台北市長參選人陳時中後援會的LINE對話截圖，裡面有支持者激動表示「不如堵命，敢不敢」、「若阿中沒凍蒜，我立刻15樓跳下去」，偏激的言論相當驚人，讓楊直呼「勸一下陳時中的粉絲，不要想不開，拿生命開玩笑……」並呼籲他們，若有心理困擾應尋求專業協助。

楊植斗昨日（8月31日）在臉書發文，公布一張有1248名成員的「陳時中–台北後援會」LINE群組對話截圖，裡面有支持者表示「若阿中沒凍蒜，我會將戶籍遷出台北市」，不料卻有支持者立刻加碼喊話「不如堵命，敢不敢」、「若阿中沒凍蒜，我立刻15樓跳下去」。

該群組內的對話讓楊植斗被嚇壞，忍不住驚呼：「勸一下陳時中的粉絲，不要想不開，拿生命開玩笑……」楊更貼出「若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925、生命線協談專線：1995、張老師專線：1980」警語，呼籲這群陳時中支持者若有心靈問題，務必尋求專業協助。

此文吸引破千人按讚與近200則留言，討論熱烈。網友紛紛表示：「這才叫真正的憨粉」、「我希望他們遷出中華民國，永遠離開台灣」、「15樓窗戶往15樓室內跳，腦筋急轉彎出現過」、「選舉是一時的，千萬別為了政治人物影響自己的生活」、「民進黨說到做到的我記得的也只有堅哥而已」、「有淚有笑，塔綠班的信眾真的信仰堅定」、「果然死忠」。

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