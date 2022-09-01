為增加學生使用英語機會，台南市教育局爭取教育部「國中小雙語數位學伴計畫」。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市教育局爭取教育部「國中小雙語數位學伴計畫」，32所國中小獲核定，高居全國第一。教育局指出，為增加學生使用英語機會，媒合具有英語能力B1以上的大學生，每周2次課後時間，透過網路、視訊設備與405位國中、國小中年級學生進行定時、集體的主題式英語學習，校校雙語進程大步向前。

市長黃偉哲指出，語言學習需持之以恆，國中、國小英語學習有節數限制，所以，台南在部分領域或科目，如藝術、綜合、健體、自然等科目，採中英雙語教學，同時也補助學校開設課後英語班。今年更爭取課後「雙語學伴計畫」，鼓勵學校積極延伸英語學習，讓孩子在學習英語過程中，聽、說、讀、寫同時並重。

教育局長鄭新輝表示，該計畫強調數位工具應用以及語言學習，台南共10所國中、22所國小獲核定通過，共有405位學生參加，參與計畫學生以5人1組，與大學學伴進行「一對多」線上主題式英語學習，夥伴大學包括成功大學、政治大學、台北教育大學、彰化師範大學等11所大學。

獲核定的土庫國小校長洪傳凱表示，學校將與國立屏東大學合作，每周2次使用Microsoft Teams線上授課，依學童程度採分組教學，增加學生使用英語機會。永康國中校長周憲章說，學校規畫每周一、四下午5點到6點半，3至4組學生為1班，讓學生使用平板進行數位學伴計畫學習。

教育局表示，獲核定32所學校，國中10校為太子、山上、關廟、永康、學甲、文賢、成功、菁寮、柳營、左鎮；國小22校則為新嘉、佳興、月津、德南、德高、成功、新東、紀安、開元、北勢、保西、新生、太康、層林、龍潭、青草、善糖、仁愛、新橋、土庫、紅瓦厝及文和實小。