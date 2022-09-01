台中一名呂姓男子去年3月某日深夜因不滿樓上房客小美(化名)邊洗澡邊唱歌音量太大吵到他，一怒之下僅穿著內褲上樓敲小美浴室的門罵三字經，事後呂男遭小美指控，企圖將她壓制牆邊猥褻，喊「讓我親一下」，女子嚇到拿馬桶刷防衛，呂男見無法得逞也下跪道歉，法官審理後，依強制猥褻罪判呂男6月徒刑。

根據判決書內容，呂男在去年3月15日晚間10時許，認為樓上鄰居小美沐浴時唱歌聲音過大因而不滿，前往3樓浴室入內並將其壓制於牆邊，多次告訴小美「讓我親一下」，以嘴唇貼近小美臉部，經小美奮力抗拒，呂男才離去現場，並告訴母親後報警。

女鄰居指控，案發當時剛洗好澡，已經圍上浴巾，正準備要穿衣服的時候，突然浴室電燈被關掉，過了約30秒後呂男就突然開門闖入，把她推到牆邊，抓住她的手反覆說「讓我親一下」。最後呂男在浴室下跪道歉，求她不要將此事說出去。

呂男則辯稱當時有喝酒，聽到鄰居唱歌太大聲，覺得很吵才跑去敲門罵她三字經，也有敲門，後來是小美自行把浴室門打開，手拿馬桶刷敲我的頭好幾下，我才會抓住她的手，後來有向小美下跪道歉，他除了抓住手部反抗沒有碰到其他部位，也沒有說「讓我親一下」。

一審認為，兩人確實有起爭執，但並無積極證據證明呂男有猥褻行為，雖然呂男用手抓住小芳的手臂，但並無碰觸身體其他部位，並不構成強制猥褻罪，據此判決呂男無罪，檢方不服上訴。

二審合議庭認為，呂男先前曾傳訊息給女鄰居說「好想抱你一下」、「女神，我又想你了」、「女神午安」等曖昧訊息，可見他早有愛慕之情。且呂男如果僅上樓制止鄰居唱歌，沒道理最後要下跪道歉，辯詞前後矛盾。

合議庭認為呂男當時僅穿內褲，用臉部貼近幾乎裸身的女子臉頰，幾乎可感受她呼吸鼻息、喘氣，並藉由她掙扎、推卻等無助情境，從而發洩並滿足個人之性慾，可證是藉這手段紓解之前苦追求未果的情緒，客觀上足以引起一般人情慾興奮或滿足，依強制猥褻罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。