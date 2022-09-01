美國「話題女王」金卡戴珊（Kim Kardashian）擁有精緻臉孔、火辣身材，自與家人一同登上實境節目《與卡戴珊同行》後便打開知名度，在2015年被《時代雜誌》選為全球前100名有影響力的人物之一，善於使用社交媒體的她，IG更吸引超過2億名粉絲追蹤。而去年初才宣布與饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現藝名為YE）結束8年婚姻的她，隨即與好萊塢「女神收割機」彼得戴維森（Pete Davidson）開始約會並多次公開放閃，但沒想到近期就傳出分手，而前夫肯爺被問到此事時，也露出真實反應。

根據外國媒體《The Hollywood Fix》近期公開的採訪影片中，當肯爺被記者問到「金卡戴珊跟彼得分手了你開心嗎？」，接著再問「我喜歡你的新LOGO，是你設計的嗎？」只見戴著冒T的肯爺原本低著頭準備上車，一聽到相關問題便在關門前突然轉身對記者露出燦笑，雖他從未說明燦笑原因，但不少人都認為他似乎是聽到前妻與男友分手而露出的表情，影片公開後也立即在網路上瘋傳，引發網友熱烈討論，紛紛表示「我雖然有很多女人，但我還是最愛金」、「這笑容也太可愛」、「那個大白牙說明一切」。

事實上，金卡戴珊與肯爺結婚後育有4名子女，離婚後兩人除了曾發文表示「會永遠愛著對方」，肯爺也多次表達想與金卡戴珊破鏡重圓的想法，金卡戴珊甚至曾穿著婚紗現身肯爺的新歌演唱會造成話題，讓外界認為兩人即將復合，沒想到沒多久後就爆出金卡戴珊不允許肯爺未經她同意來家中看小孩，雙方也開始另有新歡，讓外界霧裡看花。