美股連四黑，台股今（1日）以14981.00點開出，隨後下跌逾200點，權值股台積電下跌11元，觸及494元，聯發科下跌14元，觸及653元，航運三雄長榮、萬海及陽明都重挫超過1%，電金傳產族群表現皆相當疲弱。

台股昨（31日）上漲141.81點，收在15095.44點，成交值為2078.94億。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超50.45億。自營商買超20.43億，投信買超2.67億，外資及陸資買超27.35億。

周三美股四大指數皆墨，道瓊下跌280.44點（或0.88%）至31510.43點，那斯達克指數挫低66.93點（或0.56%）至11816.20點，標普500指數也下跌31.16點（或0.78%）至3955.00點，費城半導體指數下跌31.24點（或1.15%）至2677.39點。美股連續4天以下跌作收，延續慘淡跌勢。