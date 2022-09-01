網紅閃亮亮(現改名蕭芷渲)有著天使長相和不科學曲線，更獲封「紅豆餅女神」的稱號走紅，不過先前她熱戀「硬漢兄弟」成員黃包包，卻不慎外洩3支愛情動作片，引起極大轟動，令她花了好長時間才走出低潮。近期閃亮亮出版首本寫真集，她勇敢表示就算被批「嫁不出去」，依然會樂觀面對往後的生活。

閃亮亮8月勤於宣傳數位寫真《芷為你而閃亮》，除了出席公開活動，也用社群積極宣傳。因此她的IG置頂貼文，便放了數張寫真預覽圖，共吸引5萬多人點讚朝聖，還在留言區刷出一片讚美；除此之外，她也勤跑媒體專訪，並曾向《TVBS新聞網》表示，自動作片風波爆發後，她花1年多才逐漸走出低潮。

近來，閃亮亮的寫真宣傳進入尾聲，她2度受訪談及外洩的動作片，根據《自由時報》報導，她坦承已比過去勇敢許多，而且身邊有許多粉絲陪伴；儘管如此，閃亮亮表示曾被酸民嗆「妳一定會嫁不出去」，讓她當下非常崩潰，不過也迅速振作，並向自己喊話：「未來一定嫁得掉」，勇敢面對生活挫折。

閃亮亮自信宣布，未來一定嫁得掉。(圖/閃亮亮 IG)

閃亮亮2019年是和硬漢兄弟成員黃包包交往，不過卻流出小倆口58秒、35秒、30秒的激戰片段，且兩人還都是正臉入鏡；當時閃亮亮曾表示：「我真的愛我老公」、「夫妻之間的情趣，沒有任何人做對不起的事」，男方黃包包則說：「我們會撐住的，謝謝。」不過兩人卻在隔年分手，結束1年多的短暫戀情。

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