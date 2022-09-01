俄軍在烏克蘭苦戰超過半年，持續設法擴大佔領區，可是年底前可能就會面臨武器嚴重短缺的問題。

據《新聞周刊》（Newsweek）8月31日報導，總部設於拉脫維亞的俄文獨立新聞媒體《內幕》（The Insider）網說，由於國際制裁俄羅斯，加上烏克蘭部隊成功反擊，已迅速耗損大量俄羅斯軍火和裝甲車。而俄軍空襲和發射導彈的能力，很可能年底前就會耗盡。

有鑑於俄羅斯受到制裁，西方切斷裝備，零組件和材料供應，人力資本和勞動生產力受限，還有目前武器消耗量驚人，《內幕》估計，在可預見的未來，俄羅斯軍火將無可避免地面臨減產。

近幾星期來，歐洲情報官員發現，俄羅斯已經開始從其他來源進口物資。上個月底時，1艘敘利亞商船在美國制裁下，載運軍車，設法通過土耳其博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait），前往俄羅斯。

此外，種種跡象顯示，俄軍陷入掙扎。《內幕》說，俄羅斯總統普丁為了替換在俄烏戰爭中6—8萬名死傷的俄軍，想要招募13.7萬名新兵，以達成擁有115萬大軍的目標

然而，五角大廈官員懷疑，俄羅斯有能力達成這目標。「事實上，要是你看看俄羅斯武裝部隊，就知道在侵略前，他們已短缺15萬人，來達成擁有百萬軍事人員的目標。」