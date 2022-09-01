「S2O Taiwan潑水音樂祭」因多組國外藝人無法登台演出，加上不能退票引發爭議，但仍吸引2萬人入場狂歡，而現場也推出最貴的100萬套餐，就是比基尼辣妹躺在桌上的「女體盛」壽司，引發話題，「雪乳戰神」郭鬼鬼也跟風曬出「人體壽司」照，露出胸前傲人車頭燈並開放喊價，讓網友集體暴動。

郭鬼鬼在臉書曬出身穿女僕裝的照片，只見她眼神無辜望著鏡頭，跪坐在地上並手捧一盤看似要價不菲的豪華壽司盤，接著要網友喊價，不過搶盡目光的是U領剪裁設計，讓一對傲人北半球幾乎要掉出來，尤其胸口明顯的痣更增添些許性感韻味，讓網友看的目不轉睛，深怕稍有閃神會錯過精彩畫面。

眼見郭鬼鬼這張令人遐想的裝扮，讓網友紛紛留言：「嘴巴吃著壽司，眼裡看著女僕鬼，這是天堂吧」、「壽司一百妳無價」、「這是買大送小還是買小送大」、「阿鬼真美無法估價」、「有加哇沙米嗎？我怕太辣了吃不下去」、「比S20那整盤花壽司超值，1000001塊啦」、「壽司可能沒價，但是加上鬼鬼的女體盛可能萬金都吃不到」、「吃完能順便一起打包帶走嗎」。

不吝嗇展現傲人身材的郭鬼鬼，日前曬出「濕身照」表示：「下班回家遇到大雨淋了一身濕，你女友開門時是這樣？你會？」只見身穿的貼身白T已成半透明狀，露出裡面黑色內衣，傲人雙峰則是若隱若現，輕熟女性的誘惑力表露無遺。