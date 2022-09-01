中華電(2412)在桃園市楊梅區為首座智慧綠建築員工宿舍大樓舉辦落成啟用典禮，該宿舍斥資近三億元在桃園市楊梅區電信研究院，打造地上六樓、地下一樓的全新員工宿舍，新建大樓命名為「智匯館」係取「智慧」與「智匯」之同音，「智」為表示本建築通過「綠建築」及「智慧建築」雙標章認證，「匯」為築巢引鳳、延攬專業高科技人才之意義。

中華電研究院首長林榮賜執行副總經理表示，中華電核心強項為兼具CT及IT的整合服務，對智慧綠建築亦懷抱著崇高的使命感，因此，我們應用先進的資通訊科技與建築物相融合，用以強化建築物管理效能，提升使用者居住品質。中華電研究院為產業技術發展的重要推手，吸引與留住高科技人才更是公司人力發展策略重要的一環。透過精心打造科技、舒適、安全、便利的「智匯館」宿舍大樓，中華電信希望能更吸引高科技人才，發揮研究院人力智慧的最大產值，並透過自主研發之前瞻技術及服務，引領公司掌握未來全球數位經濟商機。

興建「智匯館」員工宿舍係結合中華電信研究院與資訊技術分公司之資通訊技術能量，以及子公司光世代建設之建築專業，共同打造出一座取得「綠建築」及「智慧建築」雙認證標章之大樓。中華電信表示，主建物導入AI智慧家庭、人臉辨識、智慧停車場、IoT物聯感測、MOD影視多媒體、IOC智慧管理中心、BIM直覺式建物管理、安全防災、居家健康等亮點服務，打造出具備綠色、智慧、健康、創新、循環等五大元素之新世代優質生活環境。

本新建員工宿舍大樓主建物採用資源循環綠建材，頂樓加裝PS板及外牆節能等措施，大幅降低碳排放以及廢棄物的產生，不僅提高空間使用效率和體驗，更同時降低對環境的威脅，創造節能健康的居住環境。另外，在電信會館部分，中華電信以精省管理人力的理念來規劃自助式智慧管理應用，透過前、後台系統整合，提供員工從規劃住宿起，即可線上訂房/支付/預約、自助Check-In、連動門禁/停車管理、啟動宅內水/電/空調/MOD提供健康環境、及自助Check-Out等機能。