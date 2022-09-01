台北一名女子與丈夫於2020年間登記結婚，同年著手籌備年末的婚禮，卻發現丈夫態度改變，無心處理婚禮之外，還暴怒踹床喊要悔婚，她細查之下才得知男方劈腿女同事，怒告對方侵害配偶權。台北地院審結，判女同事須賠償16萬元。可上訴。

判決書指出，北市一名女子於2020年1月間與丈夫登記結婚，現已離婚，兩人原預計同年底舉辦婚禮，但丈夫婚後經常晚歸，無心討論婚禮細節，她提醒丈夫應該以辦婚禮為重，丈夫竟氣到踹床並表明自己要悔婚，沒多久隨即搬離兩人的愛窩，讓她與家人都相當錯愕。

女子表示，追查之下才發現丈夫與林姓女同事有一腿，2人不僅在北市一處同居還一起上下班，認為自己的配偶權遭侵害，故依法請求林女賠償40萬元精神撫慰金。

對此，林女辯稱，她是在男方恢復單身後才與其交往，在那之前她與男方僅維持公事關係，認為女方的求償並無理由，要求法院駁回賠償請求。

台北地院簡易庭指出，林女確實在男方未離婚前與對方交往，認為是林女自己不察男方的已婚身分，而林女曾與男方牽手逛街、共乘一輛機車、同進同出上下班等行為，均已經侵害人妻的配偶權，審酌情節後，判林女須賠償16萬元。可上訴。