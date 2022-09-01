無黨籍立委高金素梅（中間後方者）帶著國民黨台北市前議員羅智強（中間前方者），與子弟兵們逐一擊拳鼓勵。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅（中）陪同子弟兵登記參選，並在門口高呼展現氣勢。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

今年底的縣市首長與議員選舉，引發各界關注，無黨籍立委高金素梅昨日（8月31日）曝光自己的三位子弟兵，分別是來自屏東縣來義鄉的越秋女、春日鄉的周陳曉玟、獅子鄉的李振榮，他們都是即將參選屏東縣議員的原住民代表，高金特別請國民黨台北市前議員羅智強陪同他們登記參選，大家一字排開大喊「一定會當選」，超猛氣勢讓羅也忍不住驚嘆。

高金素梅昨日在臉書發文表示，他陪同越秋女、周陳曉玟、李振榮這三位原住民議員參選人登記，未來他們將是「為人民服務」的中央與地方原住民連線，而他們都以無黨籍參選也象徵著「品質保證」。

話鋒一轉，高金素梅痛批，屏東像個五星執政的縣市嗎？當地家戶所得、自來水普及率、平均壽命，都落後於大部份縣市，倒是人口流失名列前茅，「屏東需要翻轉。」高金勉勵上述三位參選人，未來一定要認真監督好縣政府，尤其是來自中央的原住民預算，不要再被挪用去辦煙火活動，監督好縣政府就是最好的「為人民服務」。

在高金素梅刊出的影片中，她特別帶著羅智強與三位原住民參選人逐一擊拳打氣，現場高昂士氣讓羅也忍不住露出驚訝的笑容猛讚。高金更陪著子弟兵前往登記，並在門口拉著他們的手高呼「一定會當選」，展現原住民中央、地方連線的戰力。