投資人持續權衡聯準會對抗通膨的政策走向與影響，周三華爾街股市連跌第4天，令8月的走勢虎頭蛇尾，夏季反彈行情能否反攻令人懷疑。

希捷（Seagate）和惠普公司（HP Inc）下修財測，科技股、尤其是晶片股走跌，給大盤帶來更大的壓力。費城半導體指數下跌1.15%，表現相對疲弱。

三大指數都創下了2015年以來最大單月跌幅，也是7年以來表現最差的8月行情。8月道瓊指數收跌近4.1%，而標普500指數月線收跌4.2%，並跌破了數個重要技術關卡。那斯達克指數月線跌4.6%。

夏季反彈在兩周前、即8月16日達到高峰，也就是在6月中旬觸底後整整走了兩個月。

最近這一波拉回使道瓊指數和標普500指數從6月低點反彈的漲幅分別縮水至6.3%和8.7%，那斯達克則較6月谷底上漲11.8%。

近幾周以來，投資人一直在爭論美國經濟是處於衰退還是走向衰退，許多人認為經濟走弱將使聯準會有理由放緩升息步伐。然而聯準會主席鮑爾上周五在傑克森霍爾的談話中重申央行將致力於抑制通膨，即使在經濟衰退的環境下也將繼續升息。受此打擊，標普500指數在這4個交易日就跌掉了逾5%。

鮑爾的言論引爆這幾天的拋售，緊接著包括紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）等數位聯準會決策官員也發表了類似的鷹派言論，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周三跟進其同事表示，她預期明年初基準利率將升至4%以上，且應維持在該水準一段時間，好讓通膨回到央行設定的目標。她並表示未來一兩年經濟衰退的風險已經升高。

隨著8月結束，投資人即將面臨有「9月魔咒」之稱的低迷期，也增添市場的不安情緒。

★主要指數

道瓊指數跌280.44點或0.88%，收31,510.43點。

那斯達克指數跌66.93點或0.56%，收11,816.20點。

標普500指數跌31.16點或0.78%，收3,955.00點。

費城半導體指數跌31.24點或1.15%，收2,677.39點。

★消息

美國人力資源服務公司ADP公布，美國8月民間就業增加13.2萬人，遠不及市場預期的30萬人。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特表態支持激進的升息路徑，美國10年期指標公債殖利率一度急升7.7個基點，報3.187%。梅斯特表示，到明年初，聯準會應該要將聯邦基金利率調高至4%以上，且維持在該水準，即使經濟可能陷入衰退，她並表示不認為明年央行會轉向並降息。

原油需求前景黯淡，周三紐約期油收跌2.28%，報每桶89.55美元，盤中一度下挫3.68%，報每桶88.27美元；8月收跌約6.9%，為連跌第3個月，並創下2020年以來持續最久的跌勢。布蘭特期油收跌2.84%，為每桶96.49美元；8月收跌7.19%，亦為連跌第3個月。

美國各交易所成交量總計為111.6億股，過去20個日均量為105.2 億股。(2-1)