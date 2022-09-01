2022《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）台灣企業領袖100強評比出爐，百大企業領袖，由聯發科(2454)董事長蔡明介奪冠。本次評比的100家企業領袖的企業總市值高達33.03兆台幣，占全部台股上市企業總市值51.3兆台幣的64.4％。一百強企業領袖的平均任內市值成長金額為2106.1億元，平均任內總股東報酬率為651％，平均每季EPS則為2.2元。

本次百大企業領袖，由聯發科(2454)董事長蔡明介奪冠，各項指標均十分傑出。排名第二是華碩(2357)董事長施崇棠。在後疫情時代，海運相關企業的表現最為明顯，除了位列前十強的長榮(2603)總經理謝惠全，及萬海(2615)董事長陳柏廷之外，裕民(2606)董事長徐旭東，和慧洋KY(2637)海運董事長藍俊昇也都進入百大。

本次百大企業領袖，由聯發科董事長蔡明介奪冠，任內累積市值成長1.26兆元(單項排名第二)，累積總股東報酬率1144%(單項排名第八)，平均每季EPS 6.13元(單項排名第四)。回顧2021年，聯發科稅後淨利1,114億元，EPS更高達70.56元，創下歷史新高。在今年第二季法說會中宣布合併營收為1557.3億元，較前季增加9.1%，較去年同期增加23.9%。

過去兩年來全球缺晶片，半導體產業順勢上揚。本次入榜百大中，半導體企業高達20％，台積電(2330)雙首長，董事長劉德音、總裁魏哲家，在台灣企業領袖100強的排行中名列第38名，包括市值成長，平均每季EPS，以及ESG的表現均十分傑出，只有在累計總股東報酬率TSR這個項目相對遜色，以致影響整體排名。