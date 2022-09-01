深夜大火!桃園威天宮火警 世界最高關公像陷火海│中視新聞 20220901

桃園市龜山區大坑路威天宮昨(31)日晚間8時許發生火警，桃園市消防局獲報，出動30車70人前往救援，所幸無人員傷亡受困。威天宮供奉全東南亞最高室內關聖帝君像，是名製作人李鵬還願所闢建，如今遭祝融燒毀，從照片中可以看到主殿已全遭燒毀，關公神像則依稀可見仍在神座上。

主殿全遭燒毀，關公神像依稀可見仍在神座上。(記者爆料網提供)

主殿全遭燒毀，關公神像依稀可見仍在神座上。(記者爆料網提供)

昨(31)日晚間8時36分消防局接獲報案威天宮發生火警，因威天宮面積大，濃煙直上雲霄，遠遠就能望見火勢。消防局第一大隊副大隊長吳佰餘表示，現場為地下1、地上3樓宮廟建物，抵達時1至3樓已經全面燃燒。消防員全力投入搶救，約9時30分控制火勢，10時12分撲滅，起火原因仍須消防局火調科調查。

有「全東南亞最高室內關聖帝君像」的桃園威天宮，地處桃園龜山、占地近萬坪，是知名製作人李鵬還願闢建，砸8億、花16年打造近2層樓高的關公神像，裡頭不拿香、不燒金紙，改以「龍銀」祭拜，還能帶回家當發財金求財運。

李鵬曾走訪各大關公廟，發現香火鼎盛的裊裊煙霧，常讓信眾嗆到流淚咳嗽，形成「留著眼淚拜神明」的畫面，請示關公後改走環保路線，以祈福錢幣「轉運龍銀」代替香紙和供品祭拜，不少信眾帶回家也意外的有招財效果，沒想到雖不拿香、不燒金紙，今日仍發生火災意外。