由勞、資、政、學等代表組成的基本工資審議委員會於今（1）日上午9點登場，預定拍板明年度基本工資漲幅。在資方這邊，全國工業總會多數最多只能接受3％調幅，勞方方面，全國產業總工會則主張，明年月薪與時薪均應調升11％、月薪至少2萬8000元。外界推估，因今年基本工資已調升5.21％，考量通膨因素，外界推估明年漲幅約在4％至5％。

總統蔡英文上任以來基本工資已連續6次調漲，今年每月基本工資達2萬5250元、時薪達168元，但受到近月消費者物價指數（CPI）波動影響，導致實質購買力不增反降，勞團今天呼籲，基本工資應大幅調整11％至月基本工資2萬8000元、時薪186元，且據研究指出，調整基本工資不會影響失業率，反而促進經濟活絡。

總統蔡英文上任以來年年調漲基本工資，從上任前的月薪2萬8元、調至今年的2萬5250元，時薪更從120元調整至168元；主計總處統計，今年前7月的CPI較去年同期成長3.17％，其中以食物類成長6.24％最高、交通及通訊類以4.59％次之，主要各國也已調整基本工資，包括南韓調整5％、日本調整3.3％、澳洲調整5.2％、英國調整6.6％等。

勞動部長許銘春今天召開基本工資審議會，勞團於會前在勞動部前呼籲應大幅調整基本工資，台北市產業總工會理事長邱奕淦表示，家事移工近日大幅調整17.75％的工資，而近月CPI皆超過3％、痛苦指數甚至達7％，如果今天未把基本工資調至2萬8000元，則蔡英文基本工資3萬元承諾勢必失信於民。

基本工資勞方委員、全國產業總工會理事長江健興說，雖然今年基本工資調整5.21％，近月CPI皆超過3％，讓勞工無感，而調整基本工資不會影響失業率，反而促進經濟活絡。

全國工業總會日前發布調查報告指出，對於明年度基本工資調幅，22％企業認為不該調升，76％最多只能接受3％調幅，換算下來月薪約是26008元。工業總會強調，基本工資若調幅過高，恐會加速推升成本上揚。

值得注意的是，基本工資已經連續6年調漲，從2015年至2022年，月薪漲幅達26.2％、時薪漲幅達40％，外界普遍預估明年基本工資調幅可達5％。