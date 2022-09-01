勇士球星史蒂芬柯瑞跟大家證明，不管花多少時間，他還是可以從母校戴維森學院畢業！柯瑞1日帶著全家人回到戴維森學院參加自己的畢業典禮，不僅領到自己離開校園13年之後才拿到的畢業證書與進入母校體育名人堂，更跟女兒萊莉一起揭開自己在母校的30號退役球衣。

「這絕對是不可思議的一天，對我自己與家人都是令人驚喜的時刻，」柯瑞在台上致詞時表示，「從童年到高中，我擁有很多精彩故事與回憶，後來我做出來到戴維森學院追求卓越教育的決定，就以完成學業來說，這是我必須做出最艱難決定之一。」

「回到這裡完成學業，是我想要完成的承諾，我沒想到這花了13年，重要的是要堅持到底，」柯瑞說，「這種自豪感就是今天的意義，我對今天每個到場的人支持相當感激，每次從77號公路30號出口下車，看到熟悉的風景我都會微笑，我很幸運能有這樣的經歷。」

柯瑞當年在戴維森學院打了3年大學籃球，不僅把這支默默無名的大學校隊變成錦標賽等級球隊，更讓他成為全美最頂尖的籃球員之一，隨後2007年第9順位被勇士選上，從此開始他輝煌的職業生涯，上季他才帶領勇士拿下最近8年內的第4冠。