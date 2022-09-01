現在有許多明星完成拍戲、錄影等工作後，在閒暇之餘利用直播與粉絲互動，粉絲們也能有機會，窺見大明星比較真實模樣與生活。不過直播也帶來許多不可預料的趣事，像是先前有網紅忘了開美顏特效，原本眾人記憶中的年輕貌美的美女，瞬間被發現是個大媽，驚呆了所有人，而大名鼎鼎劉亦菲也曾不小心關了美顏，真實模樣也讓網友驚呼真不愧是明星。

劉亦菲15歲時進入北京電影學院學習，出道後接演許多知名戲劇，從《天龍八部》裡溫婉清麗的王語嫣，到《仙劍奇俠傳》裡癡情天真的趙靈兒，尤其是《神鵰俠侶》裡不食人間煙火的小龍女，這些仙氣飄飄的角色，讓劉亦菲成為了蓋章認證的古裝美女。從此大家對她印象就是猶如仙女下凡一般，是最「仙氣」的女演員之一。

劉亦菲沒有使用美顏特效的模樣。(圖/劉亦菲 抖音)

寵粉的劉亦菲也開始直播，日前她直播時不小心關掉了美顏，並向粉絲們解釋，由於自己不會操作，請大家將就一下。關了美顏的劉亦菲，不但沒有擔心素顏曝光，還繼續淡定直播，而很多人聽說劉亦菲關掉美顏了，瘋狂擠入直播間，讓平台差點癱瘓。

劉亦菲的美顏關掉後，大批網友紛紛留言：「太美了，這個是關了的嗎？我一直在等後面關美顏」、「顏值這一塊，只有劉亦菲最經得起考驗，沒有之一」、「這是關了的嗎？年少不懂劉亦菲有多美，長大發現真的美，我是女生」

許多數網友認為劉亦菲沒有開美顏的模樣，幾乎與化妝相差無幾，而且不開美顏的容貌更加清純了，大家不禁感嘆道這就是網紅和明星的區別，網紅在關掉美顏後很容易心態崩掉，而明星關掉美顏依然從容不迫，令人佩服。