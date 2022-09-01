強颱「軒嵐諾」吞併掉準梅花颱風，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今表示，無緣的「梅花」颱風已被吞噬掉，強颱軒嵐諾準備二次增強；該粉專PO出軒嵐諾颱風眼的衛星照，直呼軒嵐諾的眼神變得更犀利、兇悍了，照片引發網友討論，不少人驚呼，這結實度好可怕！這麼胖的颱風還是別進來，帶一點雨來就好。

臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今在臉書發文表示，強颱軒嵐諾已經將無緣的梅花吃掉了，眼神變得更犀利、兇悍，準備進行第二次增強，再創巔峰！

軒嵐諾颱風眼衛星照引起網友討論，「梅花梅花滿天下。吃了一個梅花，還有千千萬萬個梅花。我們台灣人沒在怕的。來吧！軒嵐諾。（手腳發抖ing）」、「再怎麼兇還是不敢來台灣啊」、「希望能多下點雨，讓水庫多補點水」、「那麼胖真的別進來，會吃不消」、「這結實度好可怕」。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，根據最新歐洲模式系集圖顯示，軒嵐諾颱風明、後2天進入滯留期，隨後從東部海面北上的大方向不變，差別在於滯留期，颱風會怎麼飄，可能會影響中心最和台灣的距離，且颱風中心撞進來的機率依然存在。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周末發海上警報的機率提升，且全台或多或少都會被颱風外圍環流影響，預估北部、東半部、高山地區影響最大，沿海有會有強陣風；若無意外的話，周五至周日中午，颱風距離台灣最靠近，外圍環流不斷掃進來，出門活動務必注意。