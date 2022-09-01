烏克蘭政府29日起發動反攻，自尼古拉耶夫（Nikolaev）至克里維里赫（Krivoy Rog）戰線，以及其他方向發起進攻受阻，俄羅斯軍隊稱摧毀了4架戰機、63輛烏克蘭坦克，其中包含波蘭提供的坦克、59輛步兵戰車、48輛其他戰甲車、14輛搭載大口徑機槍的貨卡以及1700多名烏克蘭士兵。

據俄羅斯國防部8月31日例行戰報，烏克蘭向阿爾漢格爾斯科耶（Arkhangelskoye）、奧爾吉諾（Olgino）和特爾諾維波迪（Ternovye Pody）3處進攻過程中損失慘重，遭俄軍擊退，烏克蘭第57摩托化步兵旅的1個步兵營在蘇希斯塔沃克（Sukhoi Stavok）附近被擊潰，目前俄軍正在進行掃蕩工作。

波蘭向基輔政權提供的12輛坦克（T-72M1R）被派往因古列茨河（Inhulets River）對岸，試圖為被困住的烏克蘭軍解圍。俄羅斯軍隊的猛烈射擊摧毀了其中一部分，而有幾輛坦克在一次混亂的撤退過程中闖進自己的雷區引爆了自己，最後只有5輛坦克重返烏軍控制的領土。

自29日烏克蘭軍南部戰線發起反攻起，俄國在該地區擊落了烏克蘭空軍4架戰鬥機，2架Su-25對地攻擊機，1架Su-24和1架Mig-29。