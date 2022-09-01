民進黨前立委鄭寶清上周六（8月27日）宣布參選桃園市長，被外界認為恐會威脅鄭運鵬的選情。然而前立委沈富雄今（1）日受訪提到，促使選民出門投票的重要動機，是要讓自己支持的對象當選，而若知道支持對象當選機會還出門投票的人不多，因此他判斷，鄭寶清會不會影響綠營的選情「還很難說」！

沈富雄日前在政論節目中曾表示，自己在看了鄭寶清當日的演說，覺得講得實在太好，故將他的「地位」從過去的「十六阿哥」提升到「二阿哥」。

而今在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪時，沈富雄則指出，就桃園整體的選情而言，鄭寶清會是「三阿哥」（前面有張善政和鄭運鵬）。而當主持人問到「鄭寶清的選票結構應該是綠為主、比較多吧？」時，沈富雄則直言「難說！」

沈富雄分析，由於沒有基本盤、靠山，因此鄭寶清現在在桃園能得的支持與票可能從藍綠各自轉移一點、以及沒有立場的中間選民。同時沈也直言，能把鄭寶清的「哀怨、訴苦」聽得進去，而把票投給他的人其實不會很多，因會出門投票的都是很認真的力挺、並且要讓他支持的候選人當選，而若知道自己支持的人當選機率不高，還要去投給他，這樣的人則不多。