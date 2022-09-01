納智捷LUXGEN今正式發表首款新世代純電休旅n⁷，這款由原型概念車Model C發展而來，以「推動純電交通真正普及」為核心設計理念的新車，端出不到百萬輕鬆入主的震撼價格，且只要在線上預繳千元，就能率先成為「n⁷純電代言人」，獨享優先交車等多項限定專屬禮遇，是您搶先擁有第一台電動車最好的機會。

LUXGEN n⁷的命名展現了品牌同時賦予新能源車系「傳承」與「創新」的雙重期許，延續全車系的編成脈絡，「n」代表了Next跨世代、Natural自然共生、Navigator領航者等意涵，「7」則有別以往，除了彰顯級距，更改以次方標註呈現，呼應新世代車系的無限潛能。

LUXGEN n⁷整合了國內外頂尖電動車供應鏈共創模組化平台，打造電動車全新高標，實現「世界同步、台灣優先」的全新策略模式，帶給台灣在地消費者瞄準國際市場的最高品質產品，尤其能獨享第一手入主的尊榮特權。

外型延續LUXGEN「以風塑形」的設計理念，不僅車身線條簡約時尚，更在性能與節能間找到最佳平衡點，搭配後驅配置、加速度隨呼隨至的純電動力系統，真正帶給您純電世代獨享的嶄新駕馭體驗。

為了邀請全民共創純電交通的美好未來，LUXGEN新世代純電休旅n⁷即日起至2022／10／15(六)止的首波會員專屬招募計畫，不但給予「n⁷純電代言人」領先全球市場交車的機會，配合全新世代產品的推出，LUXGEN也特別創新服務模式，未來於官網導入會員獨享的移動服務商城LUXLIFE，透過線上透明化服務流程，讓未來訂車、買車變得更佳純粹、簡單；此外，保修、雲端OTA車聯網APP的購買與充電儲值服務都將通通整合在此讓您一指搞定，消費還將有機會累積裕隆集團的紅利點數，讓您折抵裕隆集團關係企業與合作夥伴陸續新增的各種嚴選商品服務。

成為品牌「n⁷純電代言人」權利包含：第一手開發日誌和最新通知消息、搶先試駕體驗、優先選購權、首批交車權、限量仕樣選擇權、再抽限量大禮，未來這張NFT也將成為您此部新世代純電休旅n⁷專屬的私人車籍身份憑證，從出廠開始，包含原廠檢修履歷、零配件更換選購紀錄與事故出險資訊通通透過去中心化的多方加密技術進行擔保，讓愛車更加保值。