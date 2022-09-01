面對通膨壓力，外界關注軍公教明年是否再調薪，行政院人事行政總處昨（8月31日）表示，軍公教員工剛於111年調薪4％，足因應消費者物價指數成長帶來的影響，因此112年度不予調整。對此，國民黨立委賴士葆質疑，政府一邊歡喜公告批發零售業年增率創歷史新高，另方面卻不幫軍公教調薪，「想想這個政府實在可悲又好笑」。

人事總處昨證實，考量政府財政收支差短持續擴大、國際疫情仍有波動，加上疫情防治與產業紓困需求等支出，將增加政府財政負擔，因此軍公教審議委員會建議明年度軍公教員工待遇不予調整，並簽奉行政院核定。

對此，賴士葆於臉書發文指出，政府一邊玩數字遊戲、歡喜公告批發零售業年增率創歷史新高，另一面卻說為減緩通膨所以軍公教人員不調薪，「想想這個政府實在可悲又好笑，越是哭窮政府財政負擔過高，倒是有大把銀子成立數位發展部！」

有不少網友都在賴士葆該篇貼文下表達看法，像是「把國庫的錢亂花，現在才在哭窮」、「花在其他毫無幫助的不手軟，對自己的公教人員斤斤計較」、「先將數位發展部各項支領攤開再談」、「玩文字遊戲」、「懂的人心裡就知道，這政府在搞什麼鬼」。