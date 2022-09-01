新北市長侯友宜1日前往新北市選委會完成登記，為支持18歲公民權投票，選辦「政治實習生」也是首投族的兩名同學一起陪同登記。侯友宜表示，呼籲大家一起，讓18歲公民權複決順利通過，讓更多年輕人，一起決定大家的未來。

侯友宜競辦表示，這次陪同登記的2名同學，是侯友宜選舉辦公室的「政治實習生」，分別是就讀於台灣大學政治系三年級的鄭皓文、台北大學公共行政暨政策學系碩士二年級的彭康傑。未來2名同學會與侯市長一起推動18歲公民權複決。

侯友宜表示，11月26日除是地方大選，也是18歲公民權修憲複決的投票日，這次複決門檻高達965萬票，需要不分世代共同來推動才能順利過關，18歲公民權是世界的潮流趨勢，也是民主價值的展現。

侯友宜說，修憲不只是讓權利、義務、責任相符，更是讓年輕人成為推動國家、社會改變的重要力量，必須讓更多年輕人一起決定我們的未來。

18歲公民權將複決，20歲的鄭皓文說，這不僅是跟緊世代的趨勢，也是對青年政治參與意識抬頭的今天，讓台灣的年輕人，有更直接表達意見的管道。

23歲的彭康傑則表示，青年參與公共事務，有助未來世代的傳承，公共事務的討論，奠基於對等的溝通而產生，大家可以對於自己的意見，提出不同看法，相信侯市長的團隊將會是最棒的起始點。

24歲的侯選辦發言人陳柏翰表示，18歲公民權修憲推動多年，在許多團體的努力下，好不容易走到最後一關。目前全世界大多數的國家都已將投票年齡降至18歲，作為民主國家的台灣絕對要跨出這一步，因此希望能夠不分世代共同出來投下同意票，讓台灣民主的轉大人。