甲狀腺是人體重要的內分泌系統，一旦失常，嚴重傷害全身多個器官。醫師表表示，甲狀腺的分泌會影響整體代謝系統，例如膽固醇或尿酸的代謝，若已努力控制三高仍無效，可能是因甲狀腺功能低下所致，另甲狀腺功能亢進者有4成會肝功能異常，最後可能罹患肝癌。民眾若發現難以有效控制三高、痛風、莫名高燒等問題，應進行甲狀腺功能檢查，以利及早發現病因、有效治療。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在《健康2.0》表示，甲狀腺的分泌會影響人體整個代謝系統，例如膽固醇或尿酸的排除，曾有一名30歲男病患因嘴內破皮而就診，患者並提及還有嚴重痛風問題，才知是因甲狀腺功能低下導致尿酸不易排除，使得患者一直承受痛風發作造成的困擾，經補充甲狀腺素即緩解此困擾。

吳昭寬並表示，甲狀腺也影響心臟、膽固醇、消化道系統等功能，例如甲狀腺功能亢進會導致心悸、心絞痛；甲狀腺低下則讓心跳過慢、心包膜積水。

甲狀腺是人體重要的內分泌系統，一旦失常，嚴重傷害全身多個器官。（圖／取自《健康2.0》）

三高也是甲狀腺功能異常引發的問題。吳昭寬表示，有患者認真控制三高，卻始終無效，結果是因甲狀腺低下導致膽固醇無法順利代謝，導致高血脂、高血壓，以及高尿酸等問題。

他並表示，甲狀腺也影響消化系統，若甲狀腺亢進會導致食慾增加、腹瀉、體重下降；甲狀腺低下會導致腸胃蠕動變慢、變胖、便秘等問題。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳則補充，甲狀腺也會影響肝臟功能，其功能亢進會導致肝指數異常，低下會導致脂肪肝、肝硬化，之後更可能惡化為肝癌，影響非常巨大。