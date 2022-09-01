（10:02更新，補充內容）BWF世界巡迴賽超級750系列日本羽球公開賽，今天（1日）一早就有台灣選手賽程，2號場地9點首先出賽的女單「小小白」白馭珀，9比21、21比18、9比21不敵印尼選手東宗（Gregoria Mariska Tunjung），隨後在3號場地9點15分開賽的寶島男單一哥周天成狀態相當好，21比9、21比11擊敗狀況較低迷的中國大陸陸光祖。

周天成首局開打就先掌握著節奏，而陸光祖尚未跟上，因此周天成5比0有個好的開始，並以11比4進入技術暫停，回到場上陸光祖一次判斷失誤看著球在眼前落地得分、一次出界再掉分，周天成趁機在拉開分數，一度14比4領先達10分，陸光祖雖續得分稍稍追近，天哥隨後再度靠自己的好球籍對手失誤拉開分差，並21比9輕鬆先馳得點。

第2局換邊再戰，周天成腳步輕盈的進攻、防守頻頻取分，前半局以11比1擁有絕對優勢，這一局陸光祖持續狀態不在內，周天成再度建立雙位數領先，半個小時收下8強門票。

目前世界排名第38的白馭珀，和世界第23東宗過去交手兩次雙方勝負各一，不過兩人上次對戰已經是2017年、5年前的事，這次再戰，首局東宗掌握度高，不到10分鐘就20比9擁有11個局末點並收下，第2局一開始東宗就4比0領先，但小小白努力追趕，9比11小幅落後進入技術暫停。

下半局白馭珀持續追分，終於在分數上取得領先，並以21比18讓比賽進入第3局，可惜小小白沒能延續拿下第2局的氣勢，決勝局再度讓東宗掌握，小小白無緣晉級。