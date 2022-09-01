大甲警分局長吳燕山昨日到大甲派出所，肯定員警同仁隨即協助攔阻；有效防止詐騙事件的發生，讓人民安心。(警方提供)

假建設、真詐財詐團無所不騙 警方出動即時阻詐

台中市1名66歲鄭姓男子，日前到金融機構臨櫃匯款86萬5000元，行員詢問下直覺有異，通報員警到場瞭解。警方指出，鄭男道出日前在臉書發布欲興建農用倉庫來放置農機具貼文，即收到陌生訊息稱有意願承包該工程，對方提及如先匯款便可省下5萬元；鄭男不疑有他，前往大甲農會欲預支工程款，所幸由「打詐大甲隊」聯合攔阻，守住農民血汗錢！

「詐騙如影隨形、無所不在！」大甲派出所日前接獲大甲農會本會報案，稱有民眾疑遭詐騙，警員謝瑋哲、陳明鴻獲報馳赴現場瞭解，原來是鄭姓男子欲興建農用倉庫放置農機具，於社群平台臉書發布相關興建工程訊息。即收到1名自稱承包商的陌生訊息，稱可興建農用倉庫，估價後新建費用約100多萬元。

警方指出，對方宣稱如提早支付部分工程款，即刻現省5萬元，鄭男為省下這筆錢，不疑有他，依照指示到大甲農會本會欲匯款86萬5000元至指定帳戶，當作該農用倉庫的預支工程款；經機警的行員在不斷關懷提問該筆款項用途下，心覺得有異，又逢員警旋即到場，一眼識破是詐騙手法。

警方表示，果不其然，查到對方帳戶金流異常，鄭男此時恰巧也聯繫不上對方，鄭姓男子這時才恍然大悟也放棄匯款，連忙向細心詢問行員及耐心講解的員警道謝。

員警及行員聯手保住鄭姓男子苦心積蓄，為表彰行員機警，大甲警分局長吳燕山昨日前到農會頒發感謝狀及致贈禮品外，也肯定員警同仁與轄內金融機構行員進行反詐騙宣導並建立通報機制隨即協助攔阻；有效防止詐騙事件的發生，讓人民安心。

吳燕山呼籲，詐騙方式層出不窮，在面對電話或是網路訊息應秉持謹慎查證的態度，對家中長者應主動打電話關心，並關懷每日動向，如有任何疑問，可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證。