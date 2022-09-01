單身令人好害羞，到底說不說？擁有超過千萬會員的交友App《iPair》對此調查發現，台女對此有著「有苦說不出」的窘境，擔心自己被貼上負面標籤；大多數男生則會誠實表明，畢竟說了才有機會認識新朋友。此外，顏值過高竟也成為單身原因？因為大家都會認為「長得好看一定已經有了穩交對象」，讓高顏值男女紛紛苦喊好困擾。以星座來看，總是給人異性緣很好的雙子座卻意外成為男生最容易單身的星座，處女座女生則是擺脫不了太機車的印象，雙雙登上最容易單身星座第一名。

「單身狀態令人害羞? 臉上都是滿滿的標籤」

難以啟齒單身狀態，又好想要甜甜的戀愛。擁有超過千萬會員的交友App《iPair》調查發現，台女普遍對於自己單身狀態都呈現「有苦說不出」的窘境。7成單身女生表示怕被貼上標籤，擔心自己被議論眼光太高、難相處，因此通常不會直接表明單身身份。反觀台男，絕大多數都會誠實表明自己單身，也不擔心異樣眼光，認為直接表明單身狀態反而更容易擴大認識異性的機會。

「刻板印象是殺手！顏值太高、星座個性都是持續單身的原因」

根據交友App《iPair》的調查發現，無論男女，顏值越高竟反而會單身！從百大受歡迎用戶中進行分析，高達6成人都表示有過被誤會「已有交往對象」、「一定有人追」，但真相是人人都這樣想反而吸引不到異性！甚至當中有半數人坦承被分手原因是因為「顏值太高讓人相處沒有安全感」。不僅長相好看易被貼標籤，連對星座的刻板印象印象也成為單身族無法脫單的原因！數據顯示，最容易單身星座的男女排行榜，出乎意料的第一名是雙子男！冤喊表示常被異性緣好的主觀印象貼上等於花心的標籤！女生則是處女座，「太機車」的龜毛個性給人深刻的刻板印象，等於吃了一記悶虧。另外，摩羯座也被冠上太過務實而不浪漫的印象，也都導致單身機率大增！

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