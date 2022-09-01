年度基本工資審議委員會於今(1)日召開，薪資調漲幅度成為各界關注重點。針對勞工團體呼籲2023年月薪與時薪應分別調漲至2萬8000元和186元來滿足實質購買力，資方委員表示，現實社經因素不可不考量，不可能會像勞方要求的提高到2萬8000元，但希望勞資雙方委員能理性溝通，達成共識。

資方委員、全國工業總會常務理事何語受訪表示，目前整個經濟情勢環境都不好，全球新冠疫情至今已經3年，產業界的本都已經快消失掉，有餐飲業者說15年賺的錢在這3年都賠光了，產業界還在硬撐的原因就是不願意隨便捨棄自己的事業。

何語強調，資方並不反對調漲，但要合理適度的調漲，調漲太高會傷害產業經營的意願，調幅多少還要看雙方今天談的結果，以及專家學者的看法。

此外，疫情、俄烏戰爭、通膨的影響是全球性的，產業界也是通膨的受害者，明年上述因素的走勢都還不明，世界各國估計明後2年國際經濟情勢也都不好，基本工資的調漲不能讓國家薪資結構的扭曲和變化。

何語指出，今天的審議委員會將評估未來1年產業界的經濟狀況，我們不會提出完全不調漲的看法，至於多少要共同來決議，但針對勞方要把月薪提高到2萬8000元的訴求，「夢想很容易，現實不可能」。

資方委員、台灣電機電子工業同業公會副理事長鄭富雄發表個人看法表示，不理解2萬8000元的數字依據從何而來，雇主其實都很體諒，也都願意理性溝通，但在疫情衝擊下，餐飲、旅遊業等產業都和基本工資影響很大，凍漲不調薪是資方普遍的聲音，但要調漲多少一定要合理。

至於基本工資是否可根據產業類別個別調漲？鄭富雄說，台灣這麼小，職業流動率也這麼高，如果這樣做，有些人就會特別跑到台北或高雄等薪資較高的地區，建議調幅應該一致達成共識並理性溝通，否則到晚上審議會可能都開不完。