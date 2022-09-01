英國皇室近期除了哈利王子夫婦動作頻頻引發熱議外，受眾人景仰及愛戴的「劍橋公爵夫婦」一家，一舉一動也備受矚目。威廉王子與凱特王妃為了提升3位王子及公主的就學環境，宣布搬離居住長達9年的倫敦肯辛頓宮（Kensington Palace），移居溫莎城堡附近一座鄉野豪邸「阿德萊德小屋」（Adelaide Cottage）居住，凱特王妃甚至下達一項「重大決定」，成為英國王室幾個世紀以來的創舉。

根據外媒綜合報導，隨著9月份各學校紛紛開學，威廉王子夫婦近期也為了讓喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子有更好的學習環境，特別將他們轉到「頂尖私校之一」的蘭布克學校（Lambrook School）學習，該學校除了屢獲英國教育界最具權威的「TES私校獎」，教學內容更是豐富多元，甚至還有貴族運動「馬球」(Polo)，鼓勵孩童發展興趣並探索熱衷項目，因此吸引名門貴族紛紛將孩子送往這裡，就連威廉王子夫婦也是其中之一，還因此搬家就近照顧。

而根據外國媒體《CNN》報導，近期忙著搬家的威廉王子夫婦，一家人從原本居住的肯辛頓宮，搬到郊區阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）的原因，主要是考量到高齡96歲女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）行動不便，搬到小屋後不但只要步行就能抵達女王所住的溫莎城堡，讓女王有更多機會與曾孫們相處，享受天倫之樂，也讓孩子們「回歸正常生活」，遠離倫敦的紛擾也避免被干擾隱私。

事實上，威廉王子一家即將居住的阿德萊德小屋，是女王贈與哈利王子的結婚禮物，但隨著他與梅根脫離皇室「淨身出戶」，這間房子便空了許久，因此才讓威廉王子一家搬進去。另外，小屋整體空間並不大，裡面只有4個房間並未包含「保姆房」，因此凱特王妃決定將不僱用管家，也不再續聘24hrs貼身照顧的「皇家褓母」瑪麗亞波拉羅（Maria Borrallo），而是改為「輔助褓母」。該保姆只會在需要的場合時出現，其他時間皆由威廉王子夫婦一手包辦3名孩子的生活起居，並親自開車接送他們上下學。

消息一出後令不少人大為震驚，因為英國皇室幾世紀以來，皇室繼承人都由保姆及家庭教師帶大，凱特王妃此舉將創下英國皇室多世紀以來先例，令外人相當欽佩。近期甚至有民眾目擊，凱特王妃自行帶著夏綠蒂公主和路易王子搭乘經濟艙，到蘇格蘭探望在那裡避暑的女王；飛行途中她為了安撫孩子還拿出平板給他們使用，私下模樣與一般家長沒有差別。反觀搭乘私人專機外出及住在洛杉磯豪宅的哈利王子一家，有著極大反差。