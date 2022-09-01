歐洲股市周三下滑。資料顯示，歐元區8月通膨率再次衝上新高紀錄；另一方面，俄羅斯持續中斷一條輸往德國的天然氣管線，引發能源的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌4.69點或1.12%，為415.12點，為連四跌，指數並來到近六周新低。隨著油價下滑，能源股下跌2.6%，為跌最多的板塊。

由於對央行鷹派的政策、衰退風險加大，和出現能源配給的擔憂，歐股基準指數在八月總共跌了5.1%。

周三公布數據顯示，歐元區八月通膨來到9.1%，高於人們預期，也高於七月的8.9%。周三歐元區股票指數收跌1.0%，並來到近六周新低。

Hargreaves Lansdown的資深市場分析師Susannah Streeter說，這又是另一個令人眼花撩亂的數字，顯示即使在俄羅斯收緊對能源市場控制之前，消費者已經感受到痛苦。該讀數並添加了歐洲央行(ECB)升息的火力，在九月可能大幅加息。

而即使經濟可能會出現衰退，ECB官員們在上周五已經討論了升息75基點的可能。

雪上加霜的是，俄羅斯周三以維修為理由，繼續暫停北溪一號的天然氣供應。該管線營運商也證實了，周三沒有出現流量。

ING策略師們在給客戶的簡報說，隨著北溪一號周三起再暫停三天供應，天然氣價格和歐洲的信心面臨重大的壓力測試。德國經濟部長上周曾提出警告，稱俄羅斯如果永遠暫停北溪一號供應，德國不應該感到意外。

義大利裕信銀行(UniCredit)上升4.5%，報9.8歐元；該行宣稱，ECB已經批准了價值約10億歐元的第二次股票回購計畫。

Dormakaba控股跌3.0%，報410瑞士法朗；該瑞士安全和保全集團雖然提出營收成長前景高於預期，但是指出由於總體經濟嚴峻，該前景僅適用於今年7~12月。

義大利公用事業公司Eni跌3.5%，報11.81歐元；該公司稱，將從俄羅斯天然氣工業(Gazprom)獲得更少的天然氣供應。