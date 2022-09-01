美系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告，認為目前第四季仍尚未明朗，但長期的規格遷移和市占率的提升將有利緩衝不確定因素，維持譜瑞-KY目標價870元、評等中立。

譜瑞-KY受到PC/NB端庫存調整等影響，預估第三季營收恐季減23.4%~30.8%，美系外資表示，展望第四季能見度仍然不確定，但預計9月可能會更加明朗。現階段維持譜瑞-KY目標價870元、評等中立。

美系外資表示，進入後疫情時代，譜瑞-KY預估今年NB出貨量落在1.8億台，還是相較疫情前的1.5~1.6億台多，且後續還會有相關規格升級的需求。

代工產能上，美系外資表示，目前已經看到來自大陸代工廠有出現降價空間，如果代工利用率下降到90%以下，通常會有更多的定價談判空間。譜瑞-KY目前庫存約80天，相較同業的逾100天較為健康，且以庫存結構來說，主要是顯示器解決方案方面，而不是高速接口產品。

美系外資表示，譜瑞-KY庫存調整可能需要兩個季度才能消化，短期仍存在高度不確定性，尤其是與面板相關的產品，但長期的規格遷移和市占率的提升將有利緩衝不確定因素。