「軒嵐諾」颱風逼近，近日不排除發布海上颱風警報，熱愛戶外活動的謝忻昨(8/31)自曝在海邊看到小情侶約會，不畏大風大浪在海中漫遊，「沒有呼吸管沒有面罩沒有蛙鞋」，讓她忍不住感嘆兩人幾乎玩命的行為，「唉，談戀愛好辛苦」。

謝忻先前暑假宣布到綠島打工換宿，7月結束回台北工作後，她曾受訪表示這次的體驗讓她整個累壞，沒有心情跟體力打掃家裡，改請鐘點阿姨幫忙清潔工作，自嘲體驗夠了打工換宿生活，上節目時更分享在綠島遇到生死交關的險境，原來是某天她一如往常在艷陽天下跟教練一起潛水，游到一半教練問她氧氣瓶狀況，但因為反光出現「雪盲症」，讓謝忻無法確認真實數字。

謝忻發文。（圖／翻攝自xiexin1127 IG）

後來謝忻逐漸恢復視力，這才驚覺氧氣瓶的數字已經見底，便急忙要求上岸，若再晚一點，謝忻坦言：「真的差點死在綠島」。而愛海邊活動的她，昨一早趁天氣還可以時又到海邊潛水，但後來風浪漸大、水流不穩定，謝忻便上岸，此時撞見一對情侶仍在海中甜蜜約會，令她傻眼。

謝忻在IG限時動態分享說：「因為颱風環流的影響，上岸的時候很『搖滾』。無意間瞄到一對情侶，在風浪中漫遊，沒有呼吸管沒有面罩沒有蛙鞋很浪漫的雙雙對對那樣」，令她捏把冷汗，直言在颱風天還是要談戀愛實在太辛苦。