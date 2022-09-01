根據《Scoop B》記者布蘭登羅賓生1日爆料，由於「綠衫軍」塞爾提克前鋒賈林納利先前在世界盃資格賽遭遇左膝半月板撕裂，讓塞爾提克開始認真考慮簽下「甜瓜」安森尼填補這個傷兵空缺，不過尼克仍未放棄把安森尼重新找回紐約打球的希望。

其實早在今年5月，塞爾提克就被傳出有意簽下安森尼，除了看好他的進攻能力，也希望他可以幫助塔圖、傑倫布朗兩名主力成長，可惜塞爾提克並未真正推動招募安森尼計畫，如今隨著賈林納利意外重傷，塞爾提克才再次萌生招攬安森尼念頭。

不過尼克仍未放棄把安森尼找回紐約打球的可能性，根據《紐約郵報》記者博爾曼爆料，尼克內部已經開始討論是否簽下安森尼，以及這支球隊到底該如何重建的計畫，只是當前多了塞爾提克這個競爭者，不知道安森尼最後將會選擇加盟哪邊。

只是根據《The Athletic》記者布哈爆料，儘管安森尼上季仍展現不錯的外線能力，可是他的防守問題仍然無解，自從湖人簽下托斯卡諾安德生之後，就已決定放棄跟安森尼續約，代表他重返湖人跟好友詹姆斯打球幾乎無望，只能靜待塞爾提克與尼克跟他開出條件。