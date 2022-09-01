台灣直飛峇里島9月將復航，近期新人詢問度增，看好海外婚禮市場將復甦，「君品Collection」與峇里島15間頂級國際渡假飯店再次結盟，將針對台灣新人推出2人成行的海外「秘密婚旅」，搶攻疫後復甦的婚禮與觀光商機。

雲品國際總經理丁原偉特別指出，婚宴消費從傳統的室內宴會廳轉變到戶外婚禮，再變革到獨特風格的場域，更將延伸到海外旅遊上，此次推出的「秘密婚旅」，將聚焦在小眾族群、高端奢華與旅行體驗等三大元素，並以旅行為主、婚禮為輔的概念，讓婚禮也能充滿樂趣，也用樂觀的態度去正面迎接新一波的觀光市場。

雲品國際更針對峇里島的海外婚禮服務重新訂價與更新疫後的配套措施，雙人成行最低台幣9萬元起，即可享有證婚儀式、婚紗禮服、婚禮紀錄與頂級酒店食宿等頂級配套服務。

峇里島有近8成居民接種過兩劑疫苗，有著全印尼最高的疫苗普及率，今年第一季迎來第一批國際觀光客，更於3月底開放台灣施打二劑疫苗以上的旅客入境免隔離。隨著直飛班機將復航，雲品國際所屬「君品Collection」近一個月針對海外婚禮的詢問度大增，平均每周都有5至7組新人詢問未來至峇里島辦理婚禮的服務項目。

與君品Collection合作海外婚禮宴會的15處峇里島據點，包括寶格麗(Bvlgari)、康萊德(Conrad)、四季酒店(Four seasons)、麗思卡爾頓(Ritz Carlton)、六善(Six Sense)、瑞吉酒店(St.Regis)、W酒店(W Bali)等國際頂級連鎖酒店，打造高端與細膩的婚禮企劃服務，也延攬了阿麗拉(Alila)、阿雅娜(AYALA)等度假品牌聯手，不論是舉辦婚宴、婚紗攝影等，可依照不同場域的先天條件形塑出不同的空間氛圍，持續打造沉浸式的「秘密婚旅」，讓每位新人，都能夠沉浸在宴會的浪漫情境氛圍中。

君品Collection成軍邁入3年多，不斷推陳出新更多獨特場域的合作據點外，隨著後疫情時代來臨，也與峇里島頂級飯店15處據點恢復海外婚禮服務，提供一站式的婚禮宴會服務，讓新人享受海外度假行程，