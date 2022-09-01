日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕8月31日以視訊會議的方式，與大陸外交部亞洲司長劉勁松進行協商，時間長達約3小時。日本政府相關人士透露，9月29日適逢中日建交50年，兩國以構築「建設性且穩定的關係」為目標，同時推進文化與經濟交流，雙方對此達成共識。船越也向劉勁松指出舉行高層對話的重要性。

綜合日媒報導，船越針對8月初中共解放軍在台灣周邊軍演時，發射5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟海域（EEZ）一事，日方視為是與安全保障相關的重大問題，對此向中方表達抗議。

日本政府發布消息指出，雙方「就日中之間的各項未解決議題直接進行意見交換，今後也將持續緊密地溝通」，對此達成共識。

日本外交人士透露，關於中日建交50年的紀念活動，因應新冠肺炎疫情，雙方將不會互相派遣政府代表，而是由兩國各自舉辦，以此為討論方向。

日本《產經新聞》報導指出，日本國家安全保障局長秋葉剛男8月17日與中共中央政治局委員楊潔篪在天津舉行會談，此次日中外交司長級協商就是在這樣的基礎上展開。