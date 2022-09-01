台灣智慧移動產業協會（SMAT）今 (1) 日舉辦記者會，發布《2022 臺灣電動機車產業政策建言書》，這是全台灣第一本明確提出電動機車最佳推動路徑的專書，希望能成為中央政府與地方政府的施政參考。

SMAT 的 《2022 臺灣電動機車產業政策建言書》提出「電動運具六路徑，台灣攜手向前行」為主要訴求，六大路徑包括：加速達標、在地施政、多元補助、挹注研發、健全環境、ESG 好夥伴。

SMAT 理事長王健全表示，感謝國發會與跨黨派立委共同出席活動，這代表行政部門與立法部門都非常重視「2050 淨零排放」的目標。

當全球各國都把推動電動運具的發展，視為達成淨零排放的重要政策方向時，SMAT 決定出版專書，一方面爬梳全球各國的電動運具推廣經驗，另一方面依照台灣的使用環境提出具體可行的政策建議。

王建全說，比如台灣的機車密度是全球第一，如果政府可以將「2024 電動機車總數破100萬輛」訂為政策目標，將會讓台灣很快的成為「電動機車王國」，進一步成為全球各國發展電動運具時的重要取經對象，這對於提升台灣的國際能見度會有很大的幫助。

王健全指出，減少碳排放是企業 ESG 的重要指標，而企業採購或是補助員工購買電動機車，均有助於企業推動 ESG，因此近期已成為許多大型企業的共同選擇。期待未來有更多企業採購電動運具，加入無碳化的行列，一起為台灣的淨零排放，永續發展而努力。

國立中央大學邱俊榮教授致詞時表示，台灣電動機車的新車市占率曾在 2019 年達到 18.68％，但近年回跌到 10％，表示未來有很大的銷售成長空間。尤其政府提出 2050 淨零排放路徑，訂出 2040 電動機車新售比 100％ 的目標後，代表現在的機車市場規模有多大，未來電動機車的市場規模就有多大。

邱俊榮教授強調，台灣的機車產業具有多年發展基礎，所以電動機車未來要找尋更多利基市場、擴大外銷。在電動運具轉型的這波浪潮中，全球化市場重新洗牌，台灣的政府與產業界不只是要一起努力，更要加快腳步，發揮台灣電動機車的競爭優勢。

工研院曾郁茜分析師指出，政策扮演產業重要幕後推手，全球指標國家對電動運具的推動政策可分為「鼓勵型政策」，包括「優惠補貼」、「賦稅優惠」、「政府採購」及「電動車改裝獎勵」等；另外是「限制型政策」，包括「增加賦稅」、「限制使用」。簡單來說，就是給葫蘿蔔也給棒子，希望達成最大的效果。

SMAT 表示，《2022 臺灣電動機車產業政策建言書》發布記者會促使產、官、學、研各界共聚一堂，是非常難能可貴的第一步，接下來 SMAT 還將拜會相關部門，提出政策建言，期待中央攜手地方，六都帶動全國，共同推動台灣電動機車的發展，達成 2050 淨零排放。