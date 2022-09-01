隨著中秋佳節的到來，公司、客戶、親友都會以團圓之名送出月餅，大小聚餐烤肉更是一攤接著一攤~

各種大小聚餐馬拉松，再加上總是吃不完還一直增加的月餅，就可以預知吃完後會給腸胃帶來多大的負擔…大吃大喝後換來的是滿滿罪惡感還有抗議的腸胃跟堵堵的肚肚……

一年一度的中秋節，不放縱一下說得過去嗎？今天就跟著《DailyView網路溫度計》一起透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，看看中秋假期放縱吃過後，有哪些補救方法能讓身體啟動好的代謝，讓你放縱吃喝完，不必罪惡感纏身！

No.1 用好「菌」啟動好的代謝循環

大家應該都有經驗，中秋大吃大喝過後很容易覺得肚子堵堵不舒服~而且除了腸胃負擔外，心理上也充滿著放縱後帶來的罪惡感！

想要亡羊補牢，許多網友大推就是要「補充好菌」，但面對百百種充滿「菌」的產品，要如何挑好菌呢？其實最簡單挑好菌的方式，就是「選擇擁有國家認證的產品」，代表產品有被國家嚴格把關，且驗證過安全又有效。讓真正有效的好菌幫助改善腸胃問題，使腸胃更順暢，幫身體啟動好的代謝循環。

大吃大喝後休息一下，不妨來杯優酪乳，為身體順暢清場吧～

No.2 跟著老師動次動 站起來拉拉筋吧！

大吃大喝過完節之後，除了幫腸胃補充纖維質、好菌，啟動好的代謝循環之外，「運動」其實就是最直接的補救方法啦！

想拯救卡卡的肚子別偷懶，從現在開始拒絕當發懶的沙發馬鈴薯。如果不喜歡汗流浹背運動，不妨從困難度低的方法開始，像是回家時多走幾步路消耗卡路里；有消化困擾的網友也分享「可以睡前拉筋伸展，很有效！而且晚上睡得更好」。

No.3 沒事多喝水，多喝水沒事

「多喝水有益身體健康」這個基礎健康知識，老人小孩不分年紀通通都知道，但你真的做到了嗎？

成人每日建議飲用「體重kgＸ（30~35）」的水量，尤其夏天炎熱難耐，如果水沒喝夠的話不止會口乾舌燥，甚至還容易感到肚子餓吃進更多熱量，也會讓消化卡卡不順暢，根本是百害而無一利啊！

說到這邊，你還不趕快檢查一下今天的水量喝夠了沒？

No.4 Give me酵素救救我

除了優酪乳、優格等富含好菌的食品之外，酵素也是人們腸胃不順暢時很常被聯想到幫手之一。而酵素最大的功能就是「幫助食物分解」，適合飲食不規律、不愛吃蔬菜的人或是大餐之後使用，把我們吃進肚子的食物分解成小分子，提供消化幫助。

但是，有一點愛注意餒！酵素並不是什麼腸胃神話，建議還是要遵循專家指示，千萬不要藉著「神拉」來消除罪惡感阿～～

No.5 按摩鬆一下

你也覺得吃完月餅、烤肉，應付完大小聚餐之後，在肚子被食物填滿飽到不行時，來一場按摩是生活最高享受嗎？如果你這麼想的話就大錯特錯啦！

雖然餐後適當按摩可以督促被食物擠滿的腸胃動起來，但時機可是有所講究的，最好要在飯後間隔半小時以上才比較恰當；如果是飯後馬上就按摩反而會影響消化，讓原本就堵得慌的肚肚更加難受，有經驗的網友也表示「以為吃完飯按摩對消化有幫助，結果反而更堵」。

No.6 中秋節不賞月？快去散步走一走

中秋聚餐一攤接一攤，酒足飯飽後，吃撐的肚子不是胃不舒服就是脹氣，罪惡感也跟著油然而生，讓許多人後悔哀嘆「連假聚會瘦了荷包又漲了小腹，太虧了啦！」。

要想不花一毛錢用最簡單的方法拯救這項窘境，散步大概是最適合你的方法了。揪同事、親友一起在月下走走欣賞夜景、增進感情，還能消耗能量，同時向腸胃發出「該工作囉」的訊號，簡直太划算啦！

No.7 切切！來杯無糖茶去油解膩

飯後來一杯無糖茶去油解膩是許多現代人的習慣，甚至因為它幾乎無熱量又不似開水一般淡而無味，有許多網友表示「我把無糖茶當水喝」，以此作為攝取水分的方法，其中又以綠茶最受到大眾喜愛。

不過，雖然綠茶被認為含有豐富蛋白質及兒茶素可以幫助消化，但要在餐後1~2小時飲用才不會造成反效果。另外，國健署提醒，咖啡因有利尿作用，攝取過多反而加速體內水分的流失，還是要適量飲用喔！

No.8 聰明吃水果

水果含有豐富的維生素、礦物質和纖維素，對身體好處多多，尤其台灣水果盛產，因此大家習慣飯後來點新鮮水果幫助消食，為一餐畫下完美句號。

雖然益處相較壞處多，但吃水果也得「聰明吃」，首先要好好控制份量且食用「原型」不要榨成汁，才能避免在大餐後又攝取過多熱量和精製糖，讓塞滿食物的腸道工作得更辛苦了。

另外，有控制飲食需求的人也可以在飯前吃水果增加飽足感，減少正餐攝取。

No.9 喝杯清爽的水果醋

台灣夏天一路熱到中秋，高溫燥熱的天氣裡來杯清涼酸口的水果醋，簡直是最佳消暑神器。飯前喝清涼開胃，飯後喝也可以刺激胃酸分泌、幫助腸胃動起來。

不過要注意空腹喝醋容易傷胃甚至造成胃食道逆流，腸胃敏感或服用特定西藥的人，喝醋前最好也先諮詢醫師，避免加重身體負擔、造成不適，那可就本末倒置了。

No.10 都市傳說：去知名美妝店、文青書店逛一趟

你也常常在美妝店和書店逛著逛著就想上大號嗎？「每逛必上廁所」的都市傳說在網友之間流傳，據說強大效力堪比早餐店奶茶，幾乎是有過之而無不及。

這樣的情況又被稱為「青木麻里子現象」，可能是紙張和墨水的味道，或是書店書架間的窄小空間帶給人壓迫感，進而促成便意。有趣的傳聞讓網友高度共鳴，直呼「係金欸！」、「真的每去必拉，超級有效」、「腸胃卡住的時候就要去逛一下，馬上順暢」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年8月8日至2022年8月7日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『中秋聚餐大吃大喝後的補救法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統