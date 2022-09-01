法務部日前順利將1名在我國服刑之瑞士籍毒品案受刑人移交瑞士警方接返回國服刑，成為台、瑞2020年12月11日完成簽署移交受刑人協定後，首位完成移交返回瑞士服刑之受刑人。

法務部指出，該名瑞士籍受刑人，因在台涉及運輸第一級毒品案件，經法院判處有期徒刑18年確定，2015年間入監服刑，於服刑期間透過瑞士商務辦事處向法務部表示希望返國服刑。

經台瑞雙方共同協商並在兩國完成簽署移交受刑人協定後，法務部召集「跨國移交受刑人審議小組」會議同意進行移交。之後法務部國際及兩岸法律司人員擔任聯繫窗口，針對執行計畫持續與相關單位研議，並透過瑞士商務辦事處及其權責機關，與桃園地檢署、台北監獄、調查局國際事務處及桃園市調查處機場調查站等通力合作，終能在兼顧防疫規範及確保參與人員健康安全的前提下，.於8月30日圓滿達成該名瑞士籍受刑人移交接返回母國之任務。

法務部統計，迄今我國已移交7名德籍受刑人、2名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人、1名波蘭籍受刑人及1名瑞士籍受刑人分別返回各自母國繼續服刑。

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