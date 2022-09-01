弘光科大國青社環台義煮，學生準備西式套餐。（弘光科大提供）

弘光科大國青社環台義煮結合美髮系義剪。（弘光科大提供）

弘光科技大學國際餐旅青年學習社，昨日起開始舉辦環台義煮活動，因受到疫情影響服務社福機構縮減為3家。但學生熱情不減，為讓院童有難忘回憶，今年以懷舊古早童玩為主題，特邀請年近80歲「陀螺阿公」賴三義及徒弟到場表演打陀輪、獨輪車，結合美髮造型設計義剪等，溫暖院童的心與胃。

活動總召楊承逸說，今年2月開始籌辦環台義煮活動，原訂在7月舉辦，要服務5間社福機構，因疫情縮減為3家。昨日起首場選在校內舉辦，邀請沙鹿信望愛智能發展中心院童到校參加活動，接著趁開學前將到彰化縣二林喜樂保育院、桃園市台灣國際兒童村為院童義煮。

楊承逸指出，餐旅系及社團老師吳松濂、許凱敦、楊勝堯共同指導下，這次以台灣童玩為主題，現場擺設有復古叭噗冰淇淋、棉花糖、童玩等特色攤位，讓院童體驗有趣的童玩。餐點準備西式套餐，主餐是烤雞佐白醬奶油義大利麵，附餐有薯條、甜點及水果，會後更有美髮系學生義剪。

院童昨天上午抵達弘光科大，活動一開始由火舞藝術社的學生表演迎賓舞，接著有一連串動手DIY遊戲活動，在大哥哥、大姊姊的帶領下，院童玩劍玉（又稱為「日月球」）、提前寫教師節感恩卡片、帶動唱；最讓小朋友期待，就是年近80歲陀螺阿公賴三義及他徒弟表演打陀螺、騎獨輪車的演出。

院童說，每年弘光科大的大哥哥、大姊姊煮好吃的菜給他們吃，還安排很多遊戲，讓大家很開心，「老師前一天跟我說要來參加活動，開心的睡不著，餐點很好吃，遊戲也很好玩。」另一位院童指出，這次來除享受美食、玩遊戲，還在吃完午餐後剪頭髮，「很豐盛的一天，我超級高興。」

餐旅系學生哖佩萱表示，去年以協助學長姊角色參加義煮，今年自己籌辦壓力很大，但是卻很開心，看到院童露出笑容跟你說謝謝便覺得欣慰，「快樂很簡單，就是陪伴、幫助別人。」另位學生林妤芮說，活動不停延期原擔心辦不成，還好終於順利完成首場，能夠發揮所學助人是件很快樂的事。