詹益祥說，「東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程」總長為21公里，第1標永興至文津路段總長3.7公里，是4標中首個通車的路段，後續3個標案也在陸續進行中。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣長王惠美也特地前往視察，對於工程單位能如期如質完工表示肯定。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

東西向快速公路台76線及台61線，是彰化西南角的重要聯外道路，交通部公路總局與彰化縣政府規劃「東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程」，斥資195.5億元規劃4期共4條道路，包括串聯國道1、國道3與台61線等，其中第一標總長3.7公里的永興至文津路段路預計9月7日通車，將為芳苑、大城、二林周邊交通樞紐帶來相當大助益。

過去彰化西南角地區包括二林、大城、芳苑等地對外聯絡道主要依賴台17線，但台61芳苑、大城路段2019年底通車後，縣府積極想將台17、台61與台76線串聯，縣府與交通部公路總局規劃了相關的交通改善計畫，讓交通網絡發會更快速與便捷。

彰化縣長王惠美表示，台76線、台19線以西路段改線工程，希望能擴大彰化地區快速公路服務範圍，也做了交通流量的預測分析，包括「台19線」、「縣道135甲」及「縣道148」等，未來大量交通量轉移至計畫道路，相信對於整體道路服務品質有顯著提升。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長詹益祥表示，台76線以西延伸線這個計畫停擺10幾年，後來在縣府的全力支持下，重新擇定路線，後續由公路總局執行，期間仍碰到許多困難，所幸在王縣長的協助下，處理很多公務行政上的問題，讓工程計畫執行順利。

詹益祥說，「東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程」總長為21公里，第1標永興至文津路段總長3.7公里，是4標中首個通車的路段，後續3個標案也在陸續進行中，其中第4標也最重要的西湖至瓦磘路段橋梁工程，也終於在這個月決標，所有路段預計在2026年能全部完成。

縣府工務處表示，目前動工中的第2標文津至西庄路段路堤工程、第3標西庄至西湖路段橋梁工程進度均超前，加上已經標出的第4標西湖至瓦磘路段橋梁工程也預計在9月開工，預計能在2026年底如期完工全線通車，串連芳苑、二林、溪湖一路到埔鹽等，有益城鄉均衡發展。