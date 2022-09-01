《滾石》雜誌（Rolling Stone）報導，川普曾私下向幕僚透露，知道法國總統馬克宏性生活的情資。

美國聯邦調查局（FBI）幹員才在美國前總統川普的佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）別墅搜出一份標示「法國總統」的文件，美國媒體近日又報導，川普私下曾向幕僚吹噓，從情報中得知「沒有許多人知道的」法國總統馬克宏的性生活。

FBI幹員8月突襲搜索海湖莊園時才搜出一份標示為「法國總統」的文件，美國《滾石》雜誌（Rolling Stone）近日引述2名消息人士報導，川普在總統任內及卸任後曾向幕僚吹噓，曾看過或被彙報過有關馬克宏的「性生活」情資，而且「沒有非常多人知道」。

目前尚不清楚FBI從海湖莊園搜出的「法國總統」文件是否與馬克宏的私人生活有關，也不清楚這份文件是否由美國情報提供或屬於機密文件。另外也無法得知川普的說法是否有任何根據，消息人士指出，川普並沒有透露太多馬克宏私生活的細節，其中一名消息人士表示，川普作為一名惡名昭彰的八卦散布者長達數十年，「通常很難判斷他是否在胡說八道。」

消息人士說，光是從海湖莊園搜出「法國總統」文件就讓大西洋兩岸緊張，如今川普稱握有馬克宏性生活的情資只是加深雙方的憂慮，華府及巴黎目前都在著手弄清楚川普握有馬克宏及法國政府什麼文件，以及這些文件內容是否涉及敏感。

針對報導，法國駐美國大使館回應表示，法方的調查並未要求拜登政府提供從海湖莊園取回的文件內容，川普的發言人則未回應。

另據英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，目前有關馬克宏性生活的爆料尚未在法國引起太大關注，不過法媒《快訊週刊》（L'Express）形容這起爆料「令人難堪、有潛在爆炸性」，「這起事件已在巴黎引起注意。」

此外《滾石》也指出，這並非川普頭一次私下八卦外國元首、幕僚等的私生活，川普時代的白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）曾在回憶錄中寫道，川普曾私下對她論斷加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）母親的性生活。