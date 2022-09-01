國民黨桃園市長參選人張善政任宏碁副總期間，執行宏碁承包農委會5736萬研究計畫，遭指涉「抄襲」。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，張善政已把來龍去脈向全國民眾說得非常清楚，最重要還是要回歸市政節奏。
藍營北北基桃連線是否會繼續？侯友宜說，新北市對於有很多共同理念、共同價值的縣市，會並肩作戰團結在一起，在這個地方為這塊土地提出民眾期待的政見、政策，好好做事，拚一個好日子。
國民黨桃園市長參選人張善政任宏碁副總期間，執行宏碁承包農委會5736萬研究計畫，遭指涉「抄襲」。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，張善政已把來龍去脈向全國民眾說得非常清楚，最重要還是要回歸市政節奏。
藍營北北基桃連線是否會繼續？侯友宜說，新北市對於有很多共同理念、共同價值的縣市，會並肩作戰團結在一起，在這個地方為這塊土地提出民眾期待的政見、政策，好好做事，拚一個好日子。
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