台股加權指數1日開低在14,981點，受美國限制輝達銷晶片給大陸的消息影響，權王台積電（2330）開低在495元，較8月31日大跌10元，壓抑早盤指數表現。電金傳產類股全面下挫，僅生技股逆勢上揚，成為盤面上資金避風港，台股早盤跌幅擴大，大跌逾200點。

硬碟機大廠希捷、惠普財測疲軟，美國限制輝達AI晶片出貨中國大陸，衝擊4億美元營收、盤後跌6％，再加上聯準會（Fed）官員的鷹派言論餘波盪漾，美國四大指數31日全面收低。

道瓊工業平均指數8月31日終場下跌0.88％（280.44點）、收31,510.43點，創7月18日以來收盤新低；月K線下跌4.06％。

那斯達克指數下跌0.56％（66.93點）、收11,816.20點，創7月26日以來收盤新低；月K線下跌4.64％。

費城半導體指數下跌1.15％（31.24點）、收2,677.39點，創7月14日以來收盤新低；月K線下跌9.77％。

元富投顧指出，美國科技股和半導體，面臨10年來最慘澹的下降循環，包括PC、手機、汽車及工業市場都下滑，導致包括輝達、美光、超微股價持續下跌，也干擾到台灣電子股的反彈走勢，再加上中國大陸動態清零仍進行中，四川、上海乾旱缺電，造成停工，電子產業雪上加霜。

短期上，要等候9月13日美國公布8月份CPI數字，才能夠讓投資人放下心中石頭，台股也只能在14,800～15,000震盪，由非電子族群帶動市場買氣