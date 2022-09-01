街口金融科技董事長胡亦嘉，因2020年擔任「街口投信」代理董事長期間，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時配售不公，未公平對待投資人，估計自肥不法獲利約6000萬元，台北地檢署今依違反《證券交易法》等罪起訴胡亦嘉、胡妻莊郁琳、前街口投信董事長王律傑、前董事陳志睿、胡的親信詹淑玲、地產大亨楊健一的兒子楊立偉6人。

遭被訴的胡亦嘉成立「街口支付」等公司，為了推台版餘額寶槓上金管會，纏鬥多年，被稱為「街口小霸王」。胡亦嘉家世顯赫，祖父胡炘曾是故總統蔣中正的侍衛長、中國民國駐新加坡代表團代表；父親胡定吾是前總統馬英九的台大同學，曾任中華投信董事長、中華開發總經理、目前是生華生物科技董事長。

胡妻莊郁琳，原本是街口支付的員工，年齡比胡亦嘉小13歲，外貌亮麗，曾屢次登上網路論壇「批踢踢實業坊（PTT）」表特版（美女版），還被封為女神。她與胡預計在4月辦婚禮，卻被檢調約談。

檢調依金管會及投資人檢舉，指街口投信以街口布蘭特原油期貨銷售超過預期為由，申報追加募集，2020年7月獲金管會核准追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，街口曾向金管會承諾會公平處理追募額度分配，並納入內控，但實際上卻僅對特定的海外公司配售。

檢調發現，當時部分投信金融業者有意高價申購，但街口卻配售某家註冊於英屬維京群島的海外公司，明顯違反「金融服務業公平待客原則」，而且申購的海外公司，其實是胡亦嘉實質控制的公司，涉嫌「左手賣右手」自肥獲利約6000萬元。

檢調今年3月、6月兩度搜索，共約談胡亦嘉、莊郁琳、王律傑、陳志睿、詹淑玲、楊立偉6人，檢方訊後諭令胡亦嘉1000萬元、莊郁琳50萬、王律傑200萬、陳志睿100 萬、詹淑玲50萬元、楊立偉100萬元交保。