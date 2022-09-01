國民黨桃園市長參選人張善政1日在議長邱奕勝、黨籍立委和市議員參選人陪同下登記參選，展現藍營大團結。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政1日已委託律師團，將於完成登記參選後正式到法院提告，控訴桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬誹謗和意圖使人不當選，盼以訟止謗，讓負面抹黑有所收斂。。(蔡依珍攝)

【全程影音】登記參選桃園市長！張善政狠批民進黨抹黑 再加碼提告鄭運鵬、鄭文燦誹謗 @中時新聞網 ​

國民黨桃園市長參選人張善政1日在議長邱奕勝、黨籍立委和市議員參選人陪同下登記參選，展現藍營大團結，面對綠營連日抹黑抄襲，張善政說已委託律師團，將於完成登記參選後正式到法院提告，控訴桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬誹謗和意圖使人不當選，盼以訟止謗，讓負面抹黑有所收斂。

「沒有弊病不怕調查！」張善政擔任宏碁副總主持的農委會農業電子化研究計畫被控抄襲，張善政強調第一時間就已說明非常清楚，該案目的是引進國外新知，供國內農業機構轉化吸收研發方向，因此要摘取國外精華，綠營的抹黑批評根本是張飛打岳飛。

面對鄭運鵬稱他「假道學」，張善政也不甘示弱，強調第一時間就已說明清楚，反批鄭運鵬看不懂：「不知道是笨還是壞！」他說農委會前資訊中心主任林貞第一時間跨海發表澄清、老東家宏碁也發聲明，但對手視而不見，甚至說他A錢，是可忍孰不可忍，宣布已組律師團，登記完後將委託提告，對象是鄭文燦和鄭運鵬，要告他們刑法誹謗和選罷法意圖使人不當選。

張善政致詞談到綠營抹黑時一度下起大雨，提到自己不懼怕時正好雨停，隨即出太陽，張善政也笑說就像選戰，終會「雨過天晴」，全體高喊：「善哥打拼，桃園放心！善哥打拼，桃園翻新！」、「一起拚，桃園善好！」