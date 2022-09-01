前聯電董事長曹興誠1日身穿防彈衣，桌上擺放頭盔舉行記者會，秀出中華民國身分證，並公布先前捐款30億的用途。（姚志平攝）

曹興誠（右）秀身分證恢復台灣籍。（陳柔蓁攝）

聯電前董事長曹興誠今日舉行記者會，宣布放棄新加坡國籍，秀出身分證恢復中華民國國籍，並表示將與黑熊學院合作，訓練出300萬黑熊勇士和30萬保郷神射，「在心理和技術上協助台灣年輕人成為抗共保台的堅定力量」。

曹興誠說：「感覺非常興奮，從此我可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略，保衛國土。」他宣稱自己身上也沒有任何護照，是100％我國國民；過去10年雖是新加坡籍，但人多在台灣。

曹興誠批大陸侵台野心，也以台灣的原住民住在台灣已經超過4000年，閩南人住在台灣超過了350年為例稱，台灣並非自古就屬中國領土。

曹興誠並介紹兩個行動計劃，一要在三年內訓練出三百萬名積極協助區域防衛的民間勇士，稱為黑熊勇士，可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。這個計劃資助六億元。另一個計劃是盡速訓練出30萬名以上民間的神射手，稱為「保鄉神射」。

曹興誠說，這個計劃需要協調軍方，警方和各個縣市政府加上民間組織合力推動。而後一計劃所需費用，如果各單位暫時預算不足，「我願意提供四億元以排除困難」，使之快速啓動。曹興誠認為這兩個計劃，可以加強我們的防衛力量，宣示我們全民皆兵、抵抗侵略的決心