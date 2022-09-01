【LIVE直播】軒嵐諾吞掉熱低壓「第二次增強」 2日清晨有發布海警條件。（中時新聞網）

強颱「軒嵐諾」逐漸往西南方移動，氣象局表示，周五至周日颱風對台灣影響最明顯，以目前的路徑和暴風半徑預估，不排除明天發布海警，若路徑繼續偏西或暴風半徑擴大，也不排除陸上警報的可能性。受颱風影響，台南以北與宜花地區的風速變強，有可能出現9到10級的強陣風，根據規定颱風假的風力標準是10級強風以上，因此上述地區有可能達標，但是否放假仍要視各縣巿政府決定。

氣象局表示，軒嵐諾颱風逐漸往西南方移動，今起到明天的上半天，導引氣流不明顯，在台灣東南方海面會有滯留的現象，周六（3日）颱風開始逐漸北上，從台灣東方外海慢慢往北移動。周五至周日上半天（2至4日）颱風會離台灣最靠近，也是颱風對台影響最明顯的時候。

氣象局指出，颱風目前環境複雜，包括滯留打轉的位置，往北走的角度都還有不確定性，但以目前的路徑和暴風半徑預估，不排除明天發布海警，若路徑繼續偏西或暴風半徑擴大，不排除陸上警報的可能性，現仍在密切觀察中。

氣象局說，軒嵐諾颱風眼的位置離台灣還有一段距離，比較明顯的雲系都還在東部的海域，但受到外圍環流與風場的影響，有回波出現，帶來零星降雨，雨量預測圖可以看到，今天白天降雨零星，入夜之後北台灣降雨變多，其他地區則是午後雷陣雨，南部可能有局部大雨。北部、東北部地區明後天降雨明顯，部分地區可能有豪雨發生，中南部山區也可能有較大雨勢出現。

【又嘉氣象報報】颱風外圍環流影響 北.東陣雨 沿海風浪增強│中視晨間氣象 20220901

氣象局指出，受到軒嵐諾颱風影響，台南以北與宜花地區的風速變強，甚至有可能出現9到10級的強陣風，但是否會達到颱風假的標準，氣象局表示，颱風假的風力標準是10級強風以上，是否達標颱風假仍要由地方政府來決定。