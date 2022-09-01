蔡適應團隊涉貪? 羅智強臉書"三問"蔡點名提告│中視新聞 20210302

民進黨基隆市長參選人蔡適應博士論文遭時代力量指涉及抄襲。（時代力量台北黨部提供／張芷瑜台北傳真）

民進黨基隆市長參選人蔡適應博士論文遭時代力量指涉及抄襲百度網。（時代力量台北黨部提供／張芷瑜台北傳真）

民進黨基隆市長參選人蔡適應博士論文遭時代力量指涉及抄襲百度網。（時代力量台北黨部提供／張芷瑜台北傳真）

近日政治人物論文抄襲爭議不斷，時代力量台北市議員參選人劉仕傑、陳志明，基隆市議員參選人江欣怡1日踢爆，民進黨基隆市長參選人蔡適應在台北大學都市計劃研究所的博士論文涉嫌抄襲。陳志明指出，論文內抄襲30份文獻，其中25份都沒有列入參考文獻，結論抄襲比例還高達33%，甚至抄錄維基百科、中國大陸百度網的內容，之後都會送台北大學檢舉。

陳志明指出，蔡適應在立法院公告上，將學歷改為台北大學都市計劃研究所博士，此學歷在2020年取得，且在競選看板上也打出博士頭銜，後來接獲民眾陳情，稱蔡論文涉嫌抄襲，因為論文僅有電子檔，經過逐頁比對後，發現此篇論文有三大問題。

陳志明表示，蔡適應論文馬賽克式抄襲30份文獻，其中25份都沒有列入參考文獻，包含期刊、論文、機關調查報告等，當中也抄襲遠見雜誌、林右昌的投書，都未被列入參考文獻，之後都會送台北大學檢舉。

民進黨基隆市長參選人蔡適應在台北大學都市計劃研究所博士論文涉嫌抄襲遭時代力量踢爆。（張芷瑜攝）

民進黨基隆市長參選人蔡適應在台北大學都市計劃研究所博士論文。（張芷瑜攝）

陳志明強調，如此東拼西減的馬賽克抄襲方式，大學生寫報告都不能這樣，博士論文可這樣寫嗎？盼蔡適應出來面對。

江欣怡指出，蔡適應作為基隆市長參選人，卻在學術倫理、誠信上有嚴重瑕疵，這樣如何讓基隆人相信，可帶領基隆前進？除了馬賽克式拼貼有問題，還在論文結論涉及嚴重抄襲，比例達33%，蔡適應強調自己有都市計畫博士學位，應該要好好說清楚，不要隨意用政治語言，迴避民眾的檢視。

劉仕傑表示，論文內居然出現逐字抄錄百度網、維基百科的內容，其中，第2頁全頁字數903字，竟有493字抄百度網，抄襲比例達55%，第60頁全頁527字，抄襲維基百科字數有468字，抄襲比率89%，在第65頁裡抄襲維基百科的比例仍高達59%，想請問台北大學，是否同意博士論文可抄襲百度網跟維基百科？這只是冰山一角，之後會一一向校方檢舉。