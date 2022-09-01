大陸青海省海東市互助土族自治縣1日凌晨發生山體滑坡自然災害，民眾及轉移人員遭困，截至9月1日8時20分，救出9人，其中4人生命體徵平穩，5人經縣醫院搶救無效死亡，正在全力搜救其餘2人。

據《海東日報》微信公眾號發布消息指出，8月31日16時左右，互助縣威遠鎮鄉鎮幹部在排查安全隱患時發現，該處山體異動，縣委縣政府轉移群眾90戶360人。其中包含教師45人，企業員工24人。

災害發生後，當地市委市政府高度重視，迅速啟動市級突發災害事件三級應急回應。目前，市委市政府主要領導正在現場指揮處置工作，已成立現場指揮部，組織應急、消防、衛生等部門和鄉村幹部與民兵共計800多人、車輛80多輛投入救援，救援及安撫工作正在有序推進。

青海省會西寧8月17日晚間也曾因連日大雨引發山洪爆發，大批牧民和牛羊都被土石流捲走，至少造成17人死亡，受災人數超過6000多人。