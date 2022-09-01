全球央行升息壓抑通膨，消費動能下滑的經濟局勢可能驅使企業步入主動去庫存階段。中租投顧副總經理蘇皓毅認為，目前股票市場評價水準大幅修正、已被重新定價，反觀債券市場的投資吸引力已然提升，建議投資人應重新檢視自身投資部位的股債比例。

全球自2008年起維持超寬鬆貨幣環境至今，但近年疫情造成供應鏈瓶頸使生產斷鏈，加上俄烏戰爭影響，通膨成為各國央行亟需解決的燙手山芋。在高通膨壓力下，全球央行20年首見同步進入升息循環的貨幣緊縮政策，且升息之猛可謂史上罕見。

而消費動能下滑使庫存被動增加，更可能驅使企業步入主動去庫存階段，美國第二季GDP季增率下跌0.9％，其中庫存去化因素貢獻負2個百分點。蘇皓毅指出，根據庫存周期循環資產表現的歷史經驗，政府公債、美國公司債或科技股通常為此階段表現較佳的資產。

據歷史經驗顯示，美國10年期公債殖利率領先聯邦基金利率至少7個月時間見頂，迄今美國投資級公司債較過去10年平均折價13％、評價水準更低於2020年3月疫情爆發時水準，非投資等級債券殖利率亦折價超過7.5％，儘管短期內波動風險較大，債市後市仍可期。

蘇皓毅指出，當通膨緩步脫離高峰、景氣微幅降溫，央行亦將逐漸放慢升息動作，加上目前企業體質仍強健，利息保障倍數維持高位、違約率亦偏低，實為加碼非投資等級債的合適時機，建議長期債券投資人可趁此良機分散配置「投資級」與「非投資級」公司債。

中租投顧表示，旗下中租基金平台推出的「2022好息慣」全年優惠活動，針對全平台包括股票、債券及平衡型配息基金皆享有0手續費優惠，投資人不妨考量自身風險條件，開始分批進場配息級別的債券型基金。